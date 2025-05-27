Власти хотят увеличить количество пунктов досмотра на въезде в Крым

Власти планируют увеличить количество пунктов досмотра на въезде в Крым. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, пишет ТАСС.

Вахруков подчеркнул, что такое решение принято, прежде всего, из соображений безопасности.

«Насколько нам известно, ответственная служба готовит и увеличение пунктов досмотра, и работают над тем, чтобы сократить время этого досмотра, что в целом будет более нормальной делать эту ситуацию. Но все равно туристам надо быть готовыми к тому, что путешествие может, именно дорога, занять несколько больше времени, чем они рассчитывали», — сказал он.

27 мая замглавы ведомства заявил, что летом 2025 года туристический поток в Крым приблизится к допандемийному уровню. По его словам, количество бронирований отелей в регионе на 40% превышает показатели 2024 года.

До этого министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий заявил, что в настоящее время организована работа, чтобы сделать Крым круглогодичным курортом. По его словам, курорты и туризм в Крыму развиваются и привлекают внимание все большего количества путешественников и инвесторов.

Ранее глава Крыма заявил, что все пляжи полуострова полностью очистили от мазута.