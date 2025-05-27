«Дело не в бактериях»: россиянам рассказали об угрозе «заразиться» депрессией

Если в семье или в паре один из партнеров болен депрессией, то он с высокой долей вероятности «заразит» второго. Это связано не столько с передачей бактерий, сколько с тем, что в каждой семье формируются единые подходы к жизни, объяснил НСН социальный психолог Алексей Рощин.

Так эксперт прокомментировал выводы ученых, установивших, что депрессия и тревожность могут передаваться между людьми через микробы в полости рта — особенно через поцелуи. Однако это возможно и чисто на психологическом уровне, убежден Рощин.

«Если люди живут долго вместе, у них вполне могут вырабатываться со временем общие подходы к жизни и даже общее настроение, — пояснил он. — Если человек изначально веселый и заводной, он постепенно и своего супруга делает таким. А если один из партнеров настроен минорно, склонен к депрессии, он постепенно и это передает и своему партнеру».

Чаще всего свое настроение передает доминирующий в отношениях партнер – второй человек бессознательно подстраивается под него. Поэтому только бактериями причины не ограничиваются, хотя и новые выводы ученых важно брать во внимание, отметил психолог. Он напомнил, что уже сегодня чаще всего специалисты на консультациях стараются узнать у пациента, какой характер у его партнера, в каком он настроении находится чаще всего.

Важно, что повлиять на самочувствие, настроение могут даже шутки и выражение лица близкого человека. Причем речь далеко не только о семьях, но и просто о живущих рядом людях – например, такие же выводы можно распространить на сокамерников, считает Рощин. По его словам, выработка общих реакций у находящихся рядом людей – это обычный процесс, поэтому зачастую возникает необходимость проработки не только с депрессивным пациентом, но и с его партнером.

До этого ученые из Хельсинкского университета в Финляндии обнаружили, что риск развития психических расстройств, таких как депрессия, может увеличиваться на 9% у школьников при наличии одноклассника с таким диагнозом. Причем «заразность» депрессии со временем снижалась, однако негативный эффект мог сохраняться в течение 11 лет после окончания школы.

Ранее российские ученые создали простой опросник, предсказывающий развитие депрессии у молодых.