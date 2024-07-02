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Ученые выяснили, можно ли «заразиться» депрессией

JAMA: наличие одноклассника с депрессией повышает риск ее развития у школьников

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Shutterstock

Ученые из Хельсинкского университета в Финляндии обнаружили, что риск развития психических расстройств, таких как депрессия, может увеличиваться на 9% у школьников при наличии одноклассника с таким диагнозом. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

Научный коллектив, возглавляемый Кристианом Хакулиненом, адъюнкт-профессором психологии Хельсинкского университета, в течение 11 лет анализировал записи медицинских карт более 700 тысяч детей из 860 финских школ.  Отмечается, что в исследовании учитывались данные о состоянии здоровья детей в возрасте 16 лет и старше.

Оказалось, что при наличии в классе одного ученика с явными признаками депрессии вероятность развития этого расстройства у других детей повышалась на 9%. Кроме того, риск постановки такого диагноза у детей был как минимум на 18% выше, если одноклассников с депрессией было больше одного.

Ученые отметили, что такая корреляция сохранялась даже после корректировки данных с учетом уровня дохода и типа отношений между одноклассниками. «Заразность» депрессии со временем снижалась, однако негативный эффект мог сохраняться в течение 11 лет после окончания школы.

Хакулинен пояснил, что обнаруженная в исследовании связь не обязательно является причинно-следственной и что механизм передачи психических расстройств между людьми в группе все равно остается не изученным до конца. Ученый предположил, что причина повышения риска может быть не в «заразности» расстройства, а в растущей осведомленности людей о нем и ранней диагностике.

Ранее ученые выяснили, в каком случае психотерапия дает лучший эффект.

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