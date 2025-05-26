Российские ученые создали простой опросник, предсказывающий развитие депрессии у молодых

В НовГУ создали цифровую программу для оценки риска развития депрессии у молодых

Ученые Новгородского (НовГУ) и Южно-Уральского государственного университетов (ЮУрГУ) разработали и запатентовали программу для оценки риска депрессии у молодежи (18-44 года) на основе факторов, традиционно связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) и диабетом второго типа. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет имеют взаимоусугубляющее влияние через различные механизмы, включая хронический стресс, нарушения в работе гипоталамо-гипофизарной оси и вегетативной нервной системы. У депрессии и этих факторов риска также есть общие механизмы возникновения и дальнейшего прогрессирования.

«При наличии «провокаторов» — стрессовых ситуаций, перенесенных инфекций, недосыпания — ситуация может особенно обостриться и привести к дисфункции вегетативной нервной системы. Которая, в свою очередь, приводит к нарушению работы различных органов и систем, а в конечном итоге — к нарушению и центральных механизмов регуляции, в том числе и к депрессии»,— рассказал «Газете.Ru» директор Медицинского института НовГУ Василий Чулков.

Тестирование состоит из девяти вопросов, в которых указываются пол, возраст, статус курения, употребления алкоголя, наличие артериальной гипертензии, экзогенно-конституционального ожирения, абдоминального ожирения, нерационального (нездорового) питания и гиподинамии. Последнее состояние характеризуется недостаточной физической активностью и уменьшением мышечной силы.

Тест составлен на основе комплексного анализа информации, полученной от 3269 молодых людей — студентов 19 вузов из 16 городов Российской Федерации. Программа рассчитывает риск развития депрессии в процентном соотношении: в случае получения результата 50% и выше риск считается повышенным.

«Само собой, мы не говорим о прямой связи между диабетом, ССЗ и депрессией. Однако каждый фактор риска, например, артериальной гипертензии или нарушений питания, является частью сложного уравнения, помогающего оценить риск ее развития», — уточнил Чулков.

Ученый также отметил, что программа не предназначена для прогнозирования развития депрессии у лиц старшего возраста, но может быть апробирована на них.

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