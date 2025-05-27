Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram с «лайками»

В Telegram активизировались мошенники, которые предлагают легкий заработок на «лайках», представляясь сотрудниками известных маркетплейсов. Об этом сообщило Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники используют голосовые сообщения, в которых якобы от имени крупных компаний предлагают пройти простые задания за небольшое вознаграждение. После этого, завоевав доверие, аферисты под различными предлогами начинают требовать вложений — от «выкупа товара» до покупки «премиум-доступа» для увеличения дохода.

Иногда потенциальных жертв уговаривают установить специальное приложение для дальнейшей работы. На деле же это может оказаться вредоносной программой, способной нанести вред устройству или украсть личные данные.

В МВД добавили, что чаще всего на подобные схемы попадаются молодые люди, особенно студенты и те, кто ищет подработку с гибким графиком. Ведомство настоятельно рекомендует игнорировать подобные предложения и тщательно проверять источники любой информации о трудоустройстве в интернете.

Ранее «Газета.Ru» писала, сколько россиян пытаются заработать «легкие деньги».