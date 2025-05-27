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Дачникам рассказали, какие цветы можно высадить на участке в тени

Pravda.Ru: фуксию можно высадить на дачном участке в тени
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Shutterstock

Фуксию — «висящие слезы», или «колокольчики счастья», — можно высадить на дачном участке в тени, она бывает пурпурно-розовых, белых, желтых и бледно-розовых оттенков. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

Это растение любит тенистые влажные места и требует минимального ухода. В жаркие дни ее нужно регулярно поливать, для поддержания влажности стоит опрыскивать листья. Фуксии могут расти рядом с георгинами, декоративной крапивой и фитонией. Кроме того, растение можно выращивать в горшках и использовать для украшения балконов и террас.

«Чтобы фуксия радовала цветением до конца лета и начала осени, стоит регулярно удалять засохшие цветы. Это стимулирует рост новых бутонов и делает куст еще пышнее», — добавили в сообщении.

Агроном, биолог Михаил Воробьев до этого говорил, что резкое наступление жары — это стресс для растений. В первую очередь следует защитить те культуры, которые уже высажены в парники, накрыв любыми доступными способами. Он добавил, что в жару можно поливать листья растений, чтобы влага впитывалась не только через корни.

Ранее дачникам рассказали, как избавиться от колорадского жука.

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