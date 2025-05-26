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Дачникам рассказали, как избавиться от колорадского жука

Садовод Воронова: специальные средства помогут избавиться от колорадского жука
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Pixabay

Дачникам стоит обработать клубни или бутоны картофеля специальными средствами, чтобы избавиться от колорадского жука. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, борьбу с этим вредителем лучше всего начать на стадии посадок. Она уточнила, что лучше выбирать средства, предназначенные для обработки клубней, потому что они являются более щадящими для овощей и человека. После обработки картофель рекомендуют подсушить и посадить.

Если обработать растения перед посадкой не получилось, можно дождаться появления бутонов и обработать их.

«Сделать это важно, даже если вредителей пока еще не видно — они могут появиться на картошке в любой момент, поэтому действовать надо заранее», — подчеркнула Воронова.

Биолог, агроном Михаил Воробьев до этого говорил, что долгоносики (яблоневые и земляничные цветоеды), которые хорошо перенесли минувшую зиму, могут представлять опасность для дачных культур в Московском регионе, потому что они увеличили свою численность на фоне отсутствия холодов.

Ранее дачникам рассказали, как защитить деревья от вредителей и болезней.

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