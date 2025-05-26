Дачникам рассказали, как избавиться от колорадского жука

Дачникам стоит обработать клубни или бутоны картофеля специальными средствами, чтобы избавиться от колорадского жука. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, борьбу с этим вредителем лучше всего начать на стадии посадок. Она уточнила, что лучше выбирать средства, предназначенные для обработки клубней, потому что они являются более щадящими для овощей и человека. После обработки картофель рекомендуют подсушить и посадить.

Если обработать растения перед посадкой не получилось, можно дождаться появления бутонов и обработать их.

«Сделать это важно, даже если вредителей пока еще не видно — они могут появиться на картошке в любой момент, поэтому действовать надо заранее», — подчеркнула Воронова.

Биолог, агроном Михаил Воробьев до этого говорил, что долгоносики (яблоневые и земляничные цветоеды), которые хорошо перенесли минувшую зиму, могут представлять опасность для дачных культур в Московском регионе, потому что они увеличили свою численность на фоне отсутствия холодов.

Ранее дачникам рассказали, как защитить деревья от вредителей и болезней.