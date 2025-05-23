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Москвичка поверила в замену кода на домофоне и лишилась 14,5 млн рублей

В Москве женщина лишилась 14,5 млн рублей
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Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Москвичка отдала аферистам 14,5 миллиона рублей, поверив «Роскомнадзору». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, 75-летней женщине мошенники звонили несколько раз. Сначала злоумышленники представлялись работниками службы, отвечающей за смену кодов домофона. Позже якобы представители Роскомнадзора выслали номер, по которому она сама позвонила.

Собеседники рассказали о поддельной доверенности, из-за которой средства женщины оказались в опасности. Поддавшись уговорам, пострадавшая сняла свои средства и перевела их на «счета Центробанка». Были это сбережения или она взяла деньги в кредит, не уточняется.

«Кроме того, ей сказали передать деньги курьеру и назвать пароль «лето». Общий ущерб составил более 14,5 миллиона рублей», – сообщается в публикации.

Позже женщина обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Кузбассе школьница помогла мошенникам обокрасть родителей после звонка «завуча».

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