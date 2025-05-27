Врачи рассказали, что происходит с телом во время ходьбы

Ходьба является самой массовой физической активностью среди взрослых, она позволяет включить мышцы всего тела, увеличить расход энергии и метаболическую нагрузку. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на физиолога из Университета Лимерика Брайана Карсона.

Во время ходьбы организм начинает активнее дышать. Кроме того, она увеличивает активность мозга и запускает работу парасимпатической нервной системы, которая помогает снижать уровень кортизола — гормона стресса.

«Сама по себе ходьба не способна существенно увеличить мышечный объем. Однако она эффективно поддерживает мышечный тонус, а при добавлении отягощений — например, утяжеленного жилета или рюкзака — активизируются мышцы кора и нижней части тела», — отметили в сообщении.

Специалист добавил, что ходьба помогает телу использовать жировые запасы как источник энергии.

До этого эксперты говорили, что ежедневная ходьба поможет сжечь больше калорий и контролировать вес, а также улучшить настроение и здоровье сердца. По их словам, у тех, кто регулярно ходит пешком, эмоциональное здоровье лучше, чем у тех, кто не занимается спортом регулярно. Это снизит риски от сердечно-сосудистых и других заболеваний.

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