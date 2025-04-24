Россиянам рассказали о пользе ежедневной ходьбы

Ежедневная ходьба поможет сжечь больше калорий и контролировать вес, а также улучшить настроение и здоровье сердца. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, у тех, кто регулярно ходит пешком, эмоциональное здоровье лучше, чем у тех, кто не занимается спортом регулярно. Это снизит риски от сердечно-сосудистых и других заболеваний.

«Удобно то, что это очень доступный вид физической активности. Для этого не нужны специальный инвентарь и одежда», — добавили в сообщении.

Ученые из Университета Восточной Англии до этого установили, что регулярный подъем по лестнице значительно снижает риск преждевременного ухода и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи провели масштабный метаанализ, объединив данные девяти ранее проведенных научных работ. В анализ вошли сведения о подвижности 480 479 добровольцев в возрасте от 35 до 84 лет. Более половины из них были женщинами. В исследованиях участвовали как здоровые люди, так и лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как инфаркт или болезни периферических артерий.

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