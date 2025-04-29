«Походку гориллы» назвали лучшим упражнением для укрепления мышц после 50 лет

«Походка гориллы» — это упражнение из концепции Animal Flow, которое сегодня считается наиболее эффективным для укрепления мышц людей в возрасте старше 50 лет. Для его выполнения не требуется специальное оборудование, а результат при этом приравнивается к одной полноценной тренировке, выяснила Pravda.Ru.

Отметим, что утверждение о необходимости проходить ежедневно 10 тыс. шагов для здоровья организма назвали мифом – об этом врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Азизова заявила газете «Известия». Она подчеркнула, что необязательно стремиться к строгому выполнению ежедневных 10 000 шагов: многими исследованиями подтверждается, что продолжительность жизни увеличивается, если человек ходит в среднем 30 минут в день.

Иногда такие пешие прогулки можно заменить тренировками, в том числе – регулярным выполнением упражнения «походка гориллы». При его выполнении задействуются практически все группы мышц. Суть заключается в том, что человек должен двигаться в манере, характерной для гориллы. Руки при этом следует вытянуть вперед, тело удерживать в низкой позиции, а каждое движение направлять на улучшение гибкости, силы и координации, поясняют специалисты.

Такую тренировку эксперты считают испытанием для всех мышц тела, подчеркивая, что она укрепляет опорно-двигательный аппарат, что особенно важно для людей зрелого возраста – после 50 лет. «Ходьба гориллы» является высокоинтенсивным упражнением, за счет чего хорошо сжигает жир. При этом она активизирует суставы – бедра, колени, запястья, что позволяет значительно повысить общую подвижность тела и гибкость.

Помимо этого, необычная тренировка укрепляет нервно-мышечную связь, а также улучшает координацию и равновесие.

До этого внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Ольга Ткачева отмечала, что пожилым людям важно выполнять упражнения на баланс, чтобы защититься от травматизма из-за проблем с равновесием и координацией. Так, например, можно стоять на одной ноге и использовать в тренировках балансировочный вращающийся диск. Кроме того, представителям старшего поколения важно уделять внимание силовым упражнениям, чтобы наращивать мышечную массу. Подчеркивается, что для людей в возрасте важна любая умеренная физическая нагрузка, потому что она позволит сохранить подвижность суставов, натренировать сердечно-сосудистую систему и отрегулировать тонус сосудов.

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