Бывшего псковского таможенника обвинили в превышении полномочий

Бывшего ведущего инспектора Псковской таможни обвинили в том, что он за деньги помог предпринимателю незаконно провозить санкционные и контрабандные грузы. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

По информации следствия, с февраля по июнь 2024 года сотрудник таможни использовал свое служебное положение и передавал бизнесмену из Великих Лук информацию о передвижениях таможенников и подсказывал, по каким дорогам можно провезти товар без проверки. За свои услуги бывший инспектор получил более миллиона рублей.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ). Ему предъявлено обвинение, и на время расследования заключили под стражу.

До этого в Иркутской области министра имущественных отношений обвинили в превышении должностных полномочий. По данным следствия, чиновница подписала документы о приемке квартир для детей-сирот.

Ранее в Московской области колумбиец хранил в розах крупную партию кокаина.