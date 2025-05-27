На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В одном из регионов Афганистана сожгли музыкальные инструменты, которые изымали на праздниках

Afghanistan International: власти сожгли изъятые на праздниках барабаны и гитары
close
Shutterstock

В уезде Алингар региона Лагман в восточной части Афганистана власти сожгли изъятые на праздниках барабаны и гитары. Об этом сообщает портал Afghanistan International.

Отмечается, что всего было уничтожено более 100 музыкальных инструментов. Их сожгли в рамках действующего в стране запрета на музыку.

«По меньшей мере 109 музыкальных инструментов были собраны за последние несколько месяцев с различных праздничных мероприятий и впоследствии сожжены», — говорится в сообщении.

До этого министерство поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана официально запретило шахматы в стране.

В марте в Афганистане запретили женщинам проводить развлекательные эфиры на радио в провинции Кандагар. Помимо этого, СМИ запретили публиковать рекламу косметической продукции, а также клиник и больниц без официальной регистрации.

Ранее в Афганистане собрались строить дома так, чтобы из окон не было видно женщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами