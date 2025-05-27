В одном из регионов Афганистана сожгли музыкальные инструменты, которые изымали на праздниках

Afghanistan International: власти сожгли изъятые на праздниках барабаны и гитары

В уезде Алингар региона Лагман в восточной части Афганистана власти сожгли изъятые на праздниках барабаны и гитары. Об этом сообщает портал Afghanistan International.

Отмечается, что всего было уничтожено более 100 музыкальных инструментов. Их сожгли в рамках действующего в стране запрета на музыку.

«По меньшей мере 109 музыкальных инструментов были собраны за последние несколько месяцев с различных праздничных мероприятий и впоследствии сожжены», — говорится в сообщении.

До этого министерство поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана официально запретило шахматы в стране.

В марте в Афганистане запретили женщинам проводить развлекательные эфиры на радио в провинции Кандагар. Помимо этого, СМИ запретили публиковать рекламу косметической продукции, а также клиник и больниц без официальной регистрации.

Ранее в Афганистане собрались строить дома так, чтобы из окон не было видно женщин.