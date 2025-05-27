Врач ответила, когда полет в самолете опасен для сердца

Попадание в зону турбулентности и перепады давления во время полета на самолете представляют опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку это может привести к сердечному приступу. Об этом kp.ru рассказала кардиолог, автор книги «Привычка быть здоровым» Наталья Гаврилюк.

«Безусловно, резкое падение давления (а именно это происходит при попадании самолета в воздушную яму), а с ним и резкое снижение кислорода отрицательно влияют на сосуды и становятся фактором для резкого повышения артериального давления, развития сердечного приступа или гипертонического криза», — пояснила врач.

По ее словам, это особенно опасно для пожилых, а также пациентов с ишемической болезнью, стенокардией, атеросклерозом сосудов или гипертонией. Она уточнила, что на высоте они могут сталкиваться с болями в груди, головокружением, одышкой, высоким сердцебиением и рвотой.

Гаврилюк подчеркнула, что летать после инфаркта или инсульта можно не ранее чем через один-шесть месяцев и только с разрешения лечащего врача. Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Оксана Михайлова рассказала газете «Известия», что инфаркт не всегда проявляется классическими жгучими, давящими болями или «тяжестью» за грудиной, что в некоторых случаях затрудняет диагностику и становится причиной позднего обращения за медицинской помощью.

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