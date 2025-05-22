Врач рассказала, как быстрое похудение может навредить сердцу

Сильный дефицит калорий при похудении может нарушить баланс минералов, регулирующих электрическую активность сердца. Их нехватка может грозить аритмиями и высоким риском тромбообразования. Об этом «Газете.Ru» рассказала Елена Владимировна Резник, заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины Пироговского Университета.

По словам эксперта, резкое снижение веса — это сильный стресс для организма, который может нарушить работу всех систем организма – гормональной, пищеварительной и сердечно-сосудистой. В условиях резкого дефицита калорий нарушается баланс важных электролитов — калия, магния и натрия. Эти элементы необходимы для нормального сокращения сердечной мышцы.

Электролиты — это минеральные макро- и микроэлементы, растворяющиеся в жидкостях организма. Они играют ключевую роль в «отправке» электрических импульсов, которые влияют на работу сердца, мышц и нервов.

«Резкая потеря веса сопровождается нарушением баланса калия и натрия, что может привести к аритмиям и их серьезным осложнениям», — рассказала «Газете.Ru» врач.

Особенно опасно использование мочегонных препаратов для ускорения похудения — это усиливает электролитные сдвиги и обезвоживание, создавая дополнительную нагрузку на сердце.

«Применение мочегонных с целью снижения массы тела может приводить к снижению уровня калия и магния, а также аритмиям. Дополнительно это может увеличить риск образования тромбов в организме», — уточнила эксперт.

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