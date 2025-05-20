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Ученые выяснили, как тревожность повышает риск болезней сердца

AJPR: тревожность повышает риск болезней сердца при наличии нарушений сна
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Shutterstock

Ученые из Университета Содружества Наций Вирджинии установили, что нарушения сна при тревожном расстройстве могут грозить болезнями сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Physiology-Regulatory (AJPR).

Примерно каждый пятый взрослый в США страдает тревожностью, причем это расстройство особенно часто встречается у женщин и молодежи. Многие из них жалуются на проблемы со сном — трудности с засыпанием и частые пробуждения. Ранее уже было установлено, что плохой сон связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, которые остаются главной причиной смертности в мире.

Чтобы уточнить, какую роль может играть сон в связи между тревожностью и болезнями сердца, исследователи проанализировали режим сна и состояние сердечно-сосудистой системы у 28 молодых людей с хронической тревожностью. В течение недели участники вели дневник сна и носили специальные устройства, отслеживающие периоды ночного отдыха, покоя и физической активности. По завершении наблюдений ученые оценили состояние сосудов испытуемых, а также измерили у каждого из них артериальное давление и уровень окислительного стресса в организме.

Оказалось, что у тех, кто спал нерегулярно, чаще отмечались нарушения сосудистой функции, плохой контроль давления и повышенный окислительный стресс — факторы, предрасполагающие к болезням сердца. Под нерегулярным сном исследователи подразумевают нестабильное количество сна и колебания эффективности сна — отношения времени, проведенного во сне, к общему времени в постели.

Отмечается, что общее качество сна, включая его продолжительность, не влияло на состояние сердечно-сосудистой системы. Это говорит о том, что именно колебания от ночи к ночи могут играть ключевую роль в развитии сердечных заболеваний при тревожных расстройствах.

Ранее ученые назвали восемь факторов, продлевающих жизнь при гипертонии.

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