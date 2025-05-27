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МЧС отправило автоцистерны с водой в пострадавшее от лесного пожара село в Бурятии

МЧС отправило автоцистерны с водой в село Багдарин в Бурятии, где лесной пожар

Утром 27 мая спасательная группа из шести человек и двух единиц техники выдвинулась в Баунтовский эвенкийский район, где горят леса. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Республике Бурятия.

Отмечается, что автоцистерны на базе автомобилей повышенной проходимости «Урал» совершат отправятся к селу Багдарин, где встанут на дежурство для охраны населенных пунктов района от возможной угрозы лесных пожаров. Каждый автомобиль вмещает до шести тонн воды, вместе с тем в спецтехнике есть необходимое оборудование для установки машины в воду и бесперебойной подачи огнетушащих веществ. Для ликвидации небольших очагов пламени в арсенале пожарных предусмотрены ранцевые лесные огнетушители, рассказали в ведомстве.

Утром 26 мая жители поселка Северный в Республике Бурятия сообщили, что пожар, начавшийся накануне вечером недалеко от них, подобрался вплотную к населенному пункту. Им пришлось эвакуироваться из своих домов. Пожарные пытались предотвратить распространение пожара методом встречного пала.

Ранее бушующие в Забайкалье пожары сняли из космоса.

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