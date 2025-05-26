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«Жители молят о помощи»: в Бурятии лесной пожар подобрался к поселку

В Бурятии масштабный лесной пожар подобрался вплотную к поселку Северный

Жители поселка Северный в Республике Бурятия сообщают о масштабном лесном пожаре, который подобрался вплотную к населенному пункту. Об этом пишет Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Сообщается, что местные жители были вынуждены эвакуироваться из своих домов. Пожарные пытаются предотвратить распространение пожара методом встречного пала.

«В Багдарине люди задыхаются, совсем нечем дышать, воздух состоит из пепла и дыма. Жители молят о помощи», – говорится в публикации.

Вечером 25 мая вблизи Северного начался лесной пожар. На месте происшествия работают 29 человек и 9 единиц техники лесной охраны. В настоящий момент огонь действует в 6-7 километрах от оздоровительного лагеря «Восход», территорию санатория покинули люди.

Площадь пожара составляет 42 га. На защите населенного пункта находятся 20 человек и 6 единиц техники из 19-го Баунтовского отряда Государственной противопожарной службы региона, добровольцы и патрульно-маневренная группа муниципального образования.

До этого в связи с продолжающимися третью неделю масштабными пожарами в лесах Забайкальского края ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. 14 мая сообщалось, что площадь лесных пожаров в крае увеличилась до 629 тыс. га.

Ранее бушующие в Забайкалье пожары сняли из космоса.

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