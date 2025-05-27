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Минюст РФ предложил в четыре раза увеличить штраф для родителей

«Ведомости»: Минюст предложил увеличить штраф для родителей за плохое воспитание
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Bricolage/Shutterstock/FOTODOM

Минюст РФ предложил увеличить штрафы за неисполнение родительских обязанностей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Поправки предполагают увеличение штрафа за неисполнение родительских обязанностей с нынешних 100-500 рублей до 500-2000 рублей. При этом штраф за ограничение ребенка в общении с близкими, за сокрытие местонахождения ребенка и игнорирование судебных решений о месте его проживания останется на прежнем уровне и составит от 2000 до 3000 рублей.

До этого юрист Светлана Стрежнева рассказывала, что родителям могут грозить штрафы, если их дети находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Она напомнила, что административной ответственности подлежит лицо, достигшее 16 лет. Она уточнила, что в этом случае ребенок будет нести ответственность самостоятельно.

Ранее родителям рассказали, как помочь ребенку пережить экзамены.

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