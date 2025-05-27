Минюст РФ предложил в четыре раза увеличить штраф для родителей

Минюст РФ предложил увеличить штрафы за неисполнение родительских обязанностей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Поправки предполагают увеличение штрафа за неисполнение родительских обязанностей с нынешних 100-500 рублей до 500-2000 рублей. При этом штраф за ограничение ребенка в общении с близкими, за сокрытие местонахождения ребенка и игнорирование судебных решений о месте его проживания останется на прежнем уровне и составит от 2000 до 3000 рублей.

До этого юрист Светлана Стрежнева рассказывала, что родителям могут грозить штрафы, если их дети находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Она напомнила, что административной ответственности подлежит лицо, достигшее 16 лет. Она уточнила, что в этом случае ребенок будет нести ответственность самостоятельно.

Ранее родителям рассказали, как помочь ребенку пережить экзамены.