Инструктор школы БПЛА назвал способ безопасно таранить дроны противника

Сотрудник фронтовой школы подготовки операторов разведывательных БПЛА и ударных FPV-дронов раскрыл секреты безопасной тактики «воздушного тарана» для нейтрализации вражеских беспилотников. Он рассказал в интервью РИА Новости, что повреждать БПЛА врага можно с помощью гвоздей.

«Мы выявляем коптер противника, затем на свой коптер устанавливаем специальные приспособления, например, гвозди. После чего наш коптер совершает приземление на вражеский аппарат. Коптер противника сталкивается лопастями с этими приспособлениями, в результате чего его лопасти ломаются, и он падает», — рассказал командир взвода БПЛА группировки «Днепр» с позывным «Кирс».

Во фронтовой школе операторов FPV-дронов камикадзе и разведывательных БПЛА новобранцев обучают опытные пилоты-«дроноводы». Они демонстрируют курсантам записи своих собственных боевых вылетов, комментируют их и раскрывают все тонкости пилотирования БПЛА в условиях современного боя.

Этой ночью в Подольском городском округе Московской области силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника. До этого появлялась информация об уничтожении двух дронов в Раменском и в Люберецком городских округах.

Ранее в зоне СВО нашли новые способы перехвата беспилотников.