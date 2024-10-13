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В Херсонской области создали класс подготовки операторов дронов

МО: в Херсонской области создали класс для подготовки операторов FPV-дронов

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Павел Лисицын/РИА Новости

В прифронтовом районе группировки войск «Днепр» в Херсонской области создали подземный класс для подготовки операторов FPV-дронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, класс оборудован компьютерами и пультами управления ударными дронами, на которых установлены симуляторы для обучения первоначальным навыкам работы с беспилотниками. Над тренировочными компьютерами также размещен учебный плакат со схематичным изображением танка Leopard 2. На нем наглядно отмечены наиболее уязвимые для FPV-дронов области машины.

Согласно сообщению Минобороны РФ, на первом этапе подготовки операторы дронов изучают тактико-технические характеристики, программное обеспечение, техническое устройство беспилотников, особенности эксплуатации и ремонта их различных типов. После теоретической части все обучаемые проходят подготовку на специальных компьютерных симуляторах и сдают экзамены.

Затем военнослужащие получают допуск к практическому этапу подготовки, в ходе которого они тренируются в самостоятельных полетах на оборудованных различными препятствиями полигонах. Кроме того, на практике отрабатываются ведение разведки, боевое маневрирование, а также поражение учебных целей в случаях, когда условный противник использует средства радиоэлектронной борьбы.

6 октября агентство РИА Новости сообщало, что подземная лаборатория Ленинградского полка ведет подготовку беспилотных летательных аппаратов к воздушным дуэлям.

Ранее инструктор школы БПЛА назвал способ безопасно таранить дроны противника.

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