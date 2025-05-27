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Звезду «Вампиров средней полосы» отправили в армию

SHOT: актер Глеб Калюжный приехал на черном «гелике» в московский военкомат
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Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Актер Глеб Калюжный, наиболее известный зрителям по сериалу «Вампиры средней полосы», приехал на черном «гелике» к призывному пункту в Москве, откуда отправится на срочную службу в армию на год. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

На видеозаписи с места событий видно, как артист выходит из автомобиля. Его окружает толпа поклонников. В армию его приехали провожать также агент, мама, сестра, тетя и бабушка.

В беседе с журналистами Калюжный признался, что от службы ждет новых навыков и друзей. Он также рассказал, что большое впечатление на него произвели съемки в военной драме «Малыш» о событиях в Мариуполе. По сюжету 18-летний аполитичный рэпер из Донецка становится добровольцем, чтобы спасти свою мать. Калюжный подчеркнул, что уже умеет обращаться с оружием.

5 марта против 26-летнего Глеба Калюжного возбудили уголовное дело по статье об уклонении от прохождения военной службы. Актер не являлся в военкомат по повесткам на протяжении шести лет, при этом не имея оснований для отсрочки. Ему грозило до двух лет лишения свободы. Однако вместо колонии Калюжный предпочел отправиться на год в армию.

23 мая артист рассказал, что пока не знает, в каком подразделении будет проходит срочную службу. Он отметил, что по состоянию здоровья подходит для спецназа, десанта, но сам бы он хотел попасть в элитные войска.

Ранее мать Калюжного высказалась о его службе в армии.

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