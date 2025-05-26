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Губернатор Орловской области рассказал о сбитых за день беспилотниках

Клычков: в Орловской области за день уничтожили 25 украинских БПЛА
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Shutterstock

Над Орловской областью за день было уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждений и пострадавших нет. На местах работают оперативные службы, добавил губернатор.

До этого в Минобороны России заявили, что в период с 14 до 17 часов над российскими регионами сбили 21 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 26 мая российские средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ. Девять БПЛА были сбиты над Орловской областью, пять — над Курской, еще три — над Тульской и Ярославской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее средства ПВО за сутки сбили две сотни беспилотников ВСУ.

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Атаки БПЛА на Россию
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