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Адвокат рассказал о состоянии осужденной в Турции россиянки Бурнашкиной

Адвокат Полат: россиянка Бурнашкина чувствует себя хорошо в тюрьме Турции
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Приговоренная к 15 годам тюрьмы в Турции россиянка Екатерина Бурнашкина, которая в октябре прошлого года оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, чувствует себя хорошо. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Айшель Кюбра Полат.

«Екатерина отбывает наказание в тюрьме в Анталье, чувствует себя хорошо», — сказала Полат.

Адвокат добавила, что регулярно посещает россиянку в тюрьме.

Уголовное дело в отношении 18-летней Бурнашкиной возбудили в октябре прошлого года. Кроме того, была задержана и мать девушки Елена. Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил Екатерину в феврале к 15 годам тюрьмы. Бабушку ребенка оправдали. Адвокат осужденной отмечала, что решение является жестким прецедентом, поскольку при схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка — за это, согласно законодательству Турции, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.

До этого турецкая прокуратура потребовала для 13 обвиняемых по делу о пожаре в отеле Grand Kartal, расположенном в провинции Болу, 1998 лет лишения свободы каждому.

Ранее в Турции завели дело на двух иностранок после фотосессии на кладбище.

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