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Обвинение запросило по 1998 лет тюрьмы фигурантам дела о пожаре в турецком отеле

В Турции запросили по 1998 лет тюрьмы арестованным после пожара в отеле
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Murad Sezer/Reuters

Турецкая прокуратура потребовала для 13 обвиняемых по делу о пожаре в отеле Grand Kartal, расположенном в провинции Болу, 1998 лет лишения свободы каждому. Об этом сообщает телеканал NTV.

Такой срок, как поясняет канал, стал результатом суммирования сроков.

В числе 13 обвиняемых – владельцы и руководство отеля, заместитель мэра города Болу, начальник местной пожарной службы и другие должностные лица. Для еще 19 фигурантов дела, включая сотрудников кухни отеля, прокуратура запрашивает 22,5 года тюремного заключения.

Пожар в отеле на горнолыжном курорте Карталкая произошел в ночь на 21 января. Следствие установило, что причиной возгорания стало возгорание в ресторане на четвертом этаже, произошедшее в 03:17 мск. Шеф-повар включил электрогриль, который из-за неисправных термостатов перегрелся. Отсутствие должной защиты от короткого замыкания привело к искре, которая воспламенила мусорный контейнер и газовый шланг, что и стало причиной масштабного пожара. Быстрому распространению огня способствовали незакрытая дверь, оставленная убегавшими сотрудниками, а также деревянная отделка помещений. Кроме того, было установлено, что количество лифтов и лестниц не соответствовало размерам отеля, а план эвакуации оказался неэффективным.

Отдельное расследование ведется в отношении сотрудников Министерства культуры и туризма Турции, отмечает телеканал.

Ранее на турецком курорте Мармарис загорелся пятизвездочный отель.

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