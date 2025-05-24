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Названа дата отставки подозреваемого в коррупции главы Новочеркасска

Мэра Новочеркасска Лысенко планируют отправить в отставку 30 мая
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Юрий Лысенко/VK

Гордума Новочеркасска отправит подозреваемого в коррупции главу администрации Юрия Лысенко в отставку 30 мая 2025 года. Проект решения опубликовали на официальном сайте администрации города.

В документе указали, что решение приняли на основании заявления мэра об увольнении по собственному желанию.

Депутаты гордумы на внеочередном заседании решили назначить первого заместителя главы администрации Виктора Синюгина на пост врио руководителя мэрии.

Лысенко задержали сотрудники правоохранительных органов 15 мая. Ему предъявлены обвинения в получении взятки. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

По информации следствия, Лысенко подозревается в получении взятки в форме земельного участка и строительных услуг на сумму, превышающую 8 млн рублей. Взамен он якобы содействовал предпринимателю в организации строительства школы за счет бюджетных средств на застраиваемом участке и включении этого объекта в программу комплексного развития территории.

Кроме того, в отношении одного из подчиненных Лысенко возбуждено уголовное дело по статье, связанной с посредничеством во взяточничестве.

Ранее в Петербурге транспортного полицейского задержали за вымогательство взятки.

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