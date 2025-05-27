В Госдуме предложили ввести ценз оседлости для получения выплат новыми гражданами РФ

Право на получение социальных пособий, доплат, жилищных субсидий должны иметь лишь те россияне, которые получили гражданство РФ и постоянно проживают в стране не менее 20 лет. Об этом, ссылаясь на проект закона, отправленный в правительство руководителем фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым, сообщает ТАСС.

Законопроект предполагает установить, что право на получение государственной поддержки возникает у получивших российское гражданство только по истечении 20 лет постоянного проживания на территории страны. Данное положение не будет распространяться на получивших гражданство после принятия нового субъекта в состав России или по программам переселения соотечественников, на граждан Белоруссии и Украины и участников специальной военной операции (СВО).

По мнению Миронова, ценз оседлости для новых российских граждан должен учитываться при получении социальных пособий, доплат к пенсиям, субсидий на приобретение жилья и для участия в программах льготного ипотечного кредитования.

Депутат подчеркнул, что последнее время в стране разразились скандалы вокруг получения сертификатов на приобретение жилья. Россияне законно возмущаются помощью властей недавно получившим паспорта РФ гражданам, в то время как многие местные жители годами безрезультатно стоят в очереди.

21 мая сообщалось, что в Госдуме готовят девять новых законопроектов по мигрантам.

Ранее Бастрыкин призвал ужесточить правила для мигрантов в России.