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Продавщица не растерялась перед грабителем и сорвала с него маску, мужчину задержали

В Забайкалье продавщица не растерялась перед грабителем и сорвала с него маску
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Global Look Press

В Забайкальском крае продавец не позволила ограбить магазин, дав отпор налетчику. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД РФ.

Инцидент произошел в поселке Кокуй Сретенского района. Как рассказала продавец, в магазин зашел мужчина в маске с прорезями для глаз. Он угрожал женщине предметом, похожим на пистолет, и потребовал у нее деньги из кассы. Однако, когда преступник отвлекся, женщина не растерялась и стянула с него маску. После этого мужчина скрылся. При этом работница магазина запомнила его внешность и описала приметы полицейским.

Через некоторое время полицейские задержали подозреваемого, им оказался 22-летний житель поселка.

«Его задержали и доставили в отдел полиции. У налетчика изъят пневматический пистолет. Выяснилось, что после совершения преступления подозреваемый переоделся и одежду выбросил в мусорный бак», — поделились в полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК РФ.

Ранее в Кемерове прохожий заставил грабителя вернуть похищенную выручку в магазин.

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