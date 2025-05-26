В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Жуковский и Грабцево сняли ограничения на полеты

В аэропортах Жуковский и калужском Грабцево были сняты временные ограничения на полеты. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ограничения вводились для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов.

До этого сообщалось, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines временно отменила рейсы в Москву из-за ограничений в столичных аэропортах.

По словам гендиректора туроператора Pegas Touristik Анны Подгорной, статус рейсов на табло меняется с «отменен» на «задержан» по техническим причинам. После устранения ограничений рейсы выполняются с обновленным временем.

Из-за временных ограничений, действующих в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском 25 и 26 мая, 32 самолета отправили на запасные аэродромы. Представитель Росавиации подчеркнул, что несмотря на задержки, обстановка в аэропортах спокойная, массовых скоплений пассажиров не наблюдается. Он уточнил, что работа гражданской авиации в условиях ограничений находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.

Ранее ограничения ввели в аэропорту Калуги.