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В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Жуковский и Грабцево сняли ограничения на полеты
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Евгений Одиноков/РИА Новости

В аэропортах Жуковский и калужском Грабцево были сняты временные ограничения на полеты. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ограничения вводились для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов.

До этого сообщалось, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines временно отменила рейсы в Москву из-за ограничений в столичных аэропортах.

По словам гендиректора туроператора Pegas Touristik Анны Подгорной, статус рейсов на табло меняется с «отменен» на «задержан» по техническим причинам. После устранения ограничений рейсы выполняются с обновленным временем.

Из-за временных ограничений, действующих в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском 25 и 26 мая, 32 самолета отправили на запасные аэродромы. Представитель Росавиации подчеркнул, что несмотря на задержки, обстановка в аэропортах спокойная, массовых скоплений пассажиров не наблюдается. Он уточнил, что работа гражданской авиации в условиях ограничений находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.

Ранее ограничения ввели в аэропорту Калуги.

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