Народного артиста Башкирии Вильдана Яруллина отправили в СИЗО

Народного артиста Башкирии задержали по обвинению в превышении полномочий

Народного артиста Башкирии Вильдана Яруллина заключили под стражу по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили источники РБК Уфа.

Меру пресечения мужчине избрали 24 мая в одном из районных судов Уфы. Яруллина арестовали до 4 июля.

Как писало издание, о задержании артиста стало известно 26 мая. Официальной информации об уголовном деле нет, однако, по данным источников, оно связано с деятельностью ГКЗ «Башкортостан».

Вильдан Яруллин является главой ГКЗ «Башкортостан» с июня 2019 года. Народный артист республики также владеет долей в уфимской компании «Иремельбашресурс» и уфимским ООО Студия «Караван-Сарай».

26 мая также сообщалось об аресте бывшего руководителя Кайтакского района Дагестана по подозрению в незаконной раздаче пяти муниципальных земельных участков общей стоимостью около 2,7 млн руб. По словам руководителя пресс-службы Заремы Мамаевой, речь идет об Алиме Темирбулатове.

Ранее иностранного бизнесмена экстрадировали из РФ из-за обвинений в вымогательстве.