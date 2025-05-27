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Хинштейн выразил соболезнования дочери дедушки, погибшего в Курской области

Хинштейн выразил соболезнования дочери Григорьева, погибшего в Курской области
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн позвонил дочери пенсионера Александра Григорьева, тело которого российские военнослужащие обнаружили при зачистке Гоголевки Суджанского района, и выразил соболезнования от каждого жителя региона. Об этом говорится в его Telegram-канале.

«Созвонился с дочерью Александра Степановича, выразил самые искренние соболезнования от лица каждого курянина — те кадры никого не могут оставить равнодушными», — написал глава области.

Хинштейн отметил, что на теле пенсионера были обнаружены огнестрельные ранения.

«Уверен, что каждый преступник, который творил бесчинства на Курской земле, понесет наказание», — указал он.

26 мая стало известно, что пенсионера из Суджанского района Курской области Александра Гусарова, который считался пропавшим без вести с августа 2024 года, признали погибшим.

Тело 74-летнего пенсионера нашли только в апреле и передали дочери. Она опознала отца по одежде, рукам и ногам. 1 мая мужчину кремировали.

Ранее Следственный комитет России завел уголовное дело о реабилитации нацизма после исчезновения пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ в Курской области.

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