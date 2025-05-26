Дочь пенсионера из Суджи, над которым глумились бойцы ВСУ, заявила о его гибели

Пенсионера из Суджанского района Курской области Александра Гусарова, который считался пропавшим без вести с августа прошлого года, признали погибшим. Об этом рассказала Telegram-каналу Mash его дочь.

О смерти отца женщине сообщили российские военные, которые зачищали Гоголевку в пригороде Суджи от украинцев. Всех выживших тогда эвакуировали из села, но Александра Степановича среди них не было.

Тело 74-летнего пенсионера нашли только в апреле и передали дочери. Она опознала отца по одежде, рукам и ногам. 1 мая мужчину кремировали.

По предварительной информации, пенсионера расстреляли бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Во время эвакуации он отправился на поиски российских военных, однако встретил двух украинцев в нацистской форме. Как сообщили в Mash, они кричали Гусарову: «Иван, иди пей водка» и обзывали «швайне», что в переводе на русский означает «свинья». Параллельно они снимали все происходящее на видео, а затем выложили его в сеть.

Близкие до последнего отказывались верить в трагичный исход. Но, к сожалению, чуда не произошло.

Следственный комитет России завел уголовное дело о реабилитации нацизма после исчезновения пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ в Курской области.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в 5 млн рублей за поимку «бандеровских недобитков», которые глумились над пожилым мужчиной и изображали из себя нацистов.

Ранее в МИД сообщили о потерях среди мирного населения России из-за атак ВСУ.