На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дочь пенсионера из Суджи, над которым глумились бойцы ВСУ, заявила о его гибели

Mash: пенсионер, над которым издевались бойцы ВСУ в Курской области, погиб
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

Пенсионера из Суджанского района Курской области Александра Гусарова, который считался пропавшим без вести с августа прошлого года, признали погибшим. Об этом рассказала Telegram-каналу Mash его дочь.

О смерти отца женщине сообщили российские военные, которые зачищали Гоголевку в пригороде Суджи от украинцев. Всех выживших тогда эвакуировали из села, но Александра Степановича среди них не было.

Тело 74-летнего пенсионера нашли только в апреле и передали дочери. Она опознала отца по одежде, рукам и ногам. 1 мая мужчину кремировали.

По предварительной информации, пенсионера расстреляли бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Во время эвакуации он отправился на поиски российских военных, однако встретил двух украинцев в нацистской форме. Как сообщили в Mash, они кричали Гусарову: «Иван, иди пей водка» и обзывали «швайне», что в переводе на русский означает «свинья». Параллельно они снимали все происходящее на видео, а затем выложили его в сеть.

Близкие до последнего отказывались верить в трагичный исход. Но, к сожалению, чуда не произошло.

Следственный комитет России завел уголовное дело о реабилитации нацизма после исчезновения пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ в Курской области.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в 5 млн рублей за поимку «бандеровских недобитков», которые глумились над пожилым мужчиной и изображали из себя нацистов.

Ранее в МИД сообщили о потерях среди мирного населения России из-за атак ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами