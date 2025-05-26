В МИД сообщили о потерях среди мирного населения России из-за атак ВСУ

В апреле в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины пострадало не менее 478 мирных россиян, среди них 21 ребенок. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он добавил, что спасти не удалось 59 человек, включая пятерых несовершеннолетних.

По его словам, удары украинских беспилотников стали одной из причин многочисленных потерь среди мирного населения. Мирошник сообщил, что атаки носили преднамеренный характер. По его словам, удары наносили по объектам гражданской инфраструктуры и общественному транспорту, что, по мнению дипломата, говорит о масштабировании подобных действий.

Представитель МИД России отметил, что увеличение интенсивности обстрелов зафиксировали на Белгородском, Курском и Брянском направлениях. ВСУ постоянно обстреливают Луганскую и Донецкую народные республики, а также Херсонскую область, добавил он.

В пресс-службе министерства обороны и аппарата уполномоченного по правам человека в РФ писали, что с начала специальной военной операции (СВО) с подконтрольной украинским властям территории возвращены почти 4,5 тысячи россиян. В общей сложности было проведено 39 обменов.

Ранее глава Херсонской области рассказал о ситуации на Днепре.