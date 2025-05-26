Turkish Airlines отменила рейсы в Москву из-за ограничений в аэропортах

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines временно отменила рейсы в Москву из-за ограничений в столичных аэропортах. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам гендиректора туроператора Pegas Touristik Анны Подгорной, статус рейсов на табло меняется с «отменен» на «задержан» по техническим причинам. После устранения ограничений рейсы выполняются с обновленным временем.

«В некоторых случаях на табло указывается отмена, но как только появляется возможность вылететь, рейс выполняется», — пояснила Подгорная.

Из-за временных ограничений, действующих в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском 25 и 26 мая, 32 самолета отправили на запасные аэродромы. Представитель Росавиации подчеркнул, что несмотря на задержки, обстановка в аэропортах спокойная, массовых скоплений пассажиров не наблюдается. Он уточнил, что работа гражданской авиации в условиях ограничений находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.

Ранее ограничения ввели в аэропорту Калуги.