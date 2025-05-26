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Петербургский школьник выстрелил подростку в голову во время ссоры

В Петербурге школьник выстрелил подростку в голову во время ссоры
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Depositphotos

В Петербурге ссора подростков закончилась стрельбой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 24 мая возле Финского залива, в районе пересечения улицы Маршала Казакова и проспекта Патриотов. В ходе конфликта 15-летний школьник выстрелил из пневматического пистолета в 17-летнего юношу, нанеся ему травмы головы.

Пострадавший с ушибами и травмой от выстрела был доставлен в медицинское учреждение, но покинул его самовольно после оказания помощи. Полицейские задержали подозреваемого, изъяли у него пневматический пистолет и опросили в присутствии законного представителя. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

До этого в Ангарске пьяный мужчина выстрелил в женщину из-за замечания. Стрелок промахнулся, а горожанка обратилась в правоохранительные органы.

Ранее неизвестный выпустил сигнальную ракету в окно петербургской пенсионерки.

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