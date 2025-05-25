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Неизвестный выпустил сигнальную ракету в окно петербургской пенсионерки

78.ru: в Петербурге неизвестный выстрелил пенсионерке в окно сигнальной ракетой
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Shutterstock

В Петербурге пенсионерке в окно прилетела сигнальная ракета, спровоцировавшая возгорание. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел на Светлановском проспекте. Злоумышленник произвел выстрел из сигнальной ракеты ПРБ-40 в окно многоэтажного дома, что привело к возгоранию в квартире. Пожилая хозяйка самостоятельно справилась с огнем до прибытия экстренных служб.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства инцидента и личность нападавшего устанавливаются.

До этого россиянин обиделся на соседа и сжег его дом из ракетницы. Ущерб, причиненный собственнику, оценили не менее чем в 1 миллион рублей.

Ранее в Подмосковье юноша выстрелил в пассажирку электрички из ракетницы.

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