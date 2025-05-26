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Украинского депутата задержали за переправку уклонистов через границу

На Украине за помощь уклонистам задержали закарпатского депутата
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Национальная полиция в Полтавской области

На Украине задержали депутата Закарпатского областного совета, которого подозревают в помощи гражданам, желавшим покинуть страну, чтобы избежать военной службы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«Стоимость «услуги» составляла €10 тысяч за человека. Дополнительно депутат предлагал организацию доставки «клиента» из Киева к границе, а также его въезд на Украину в случае необходимости. Лиц разоблачили с поличным после получения €20 тысяч», — рассказали в НАБУ.

Отмечается, что у депутата был подельник со связями в погранслужбе Украины.

В мае сообщалось, что национальная полиция и служба безопасности Украины разоблачили группу, занимавшуюся организацией уклонения от призыва по мобилизации в нескольких регионах страны. Был задержан организатор переправки через границу Украины в обход пунктов пропуска, а также руководители и работники больниц, продававшие фейковые медицинские документы о непригодности к военной службе.

Ранее на Украине разоблачили прикинувшегося буддистом уклониста.

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