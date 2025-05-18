На Украине разоблачили прикинувшегося буддистом уклониста

В Сумской области Украины суд счел мужчину виновным в уклонении от военной службы и лишил свободы на три года. Об этом пишет «Страна.ua».

Как сообщает издание, украинца сочли годным к службе прошлым летом и попытались призвать в ВСУ. Однако мужчина проигнорировал повестку и уклонился от мобилизации. Он утверждал, что не может служить «по религиозным убеждениям». Кроме того, повестку ему вручили путем обмана: он думал, что расписывается за получение паспорта.

Во время судебного заседания украинец настаивал на том, что не уклоняется от призыва, а пользуется правом на альтернативную службу. Он говорил, что исповедует буддизм, но не смог назвать ни одну заповедь. Его друг подтвердил его словам, а мать назвала религиозные убеждения сына несерьезными. По ее мнению, он боится служить и ленится.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за чего военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. 18 мая прошлого года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации в республике. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишились права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее украинец купил трех виртуальных детей ради брони.