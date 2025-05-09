На Украине выявили новую схему уклонения от призыва

Нацполиция Украины задержала восемь человек за организацию уклонения от призыва

Национальная полиция и Служба безопасности Украины разгромили группу, занимавшуюся организацией уклонения от призыва по мобилизации в нескольких регионах страны. Об этом сообщается в Telegram-канале Нацполиции Украины.

В результате акций по пресечению схемы был задержан организатор незаконного пересечения границы Украины минуя пункты пропуска и руководители и работники больниц, продававших фейковые медицинские документы о непригодности к военной службе. Восемь фигурантов из Одесской и Днепропетровской областей Украины, а также Запорожской области получили обвинения.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине рассказали о борьбе с аспирантами-уклонистами.