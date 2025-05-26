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У берегов Крыма перевернулось прогулочное судно с шестью пассажирами

В Балаклаве опрокинулось судно с шестью пассажирами на борту
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Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

В Крыму следователи выясняют обстоятельства опрокидывания судна в море. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел напротив Балаклавы, в районе мыса Айя. Судно с шестью пассажирами, которые отправились на прогулку по акватории, перевернулось. В результате люди оказались в воде, но их своевременно спасли проходящие катера, помощь медиков пострадавшим не понадобилась.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

«В настоящее время следователями произведен осмотр места происшествия и фрагментов маломерного судна, изъята техническая документация, назначены необходимые экспертизы», – сообщается в публикации.

Расследование находится на контроле у главы управления СК РФ по региону.

До этого в Дагестане лодка с пассажирами на борту врезалась в скалу. В результате плавательное средство опрокинулось, и пассажиры оказались в воде. Пострадали три человека, одного не спасли.

Ранее на Москве-реке опрокинулся катер с полицейскими.

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