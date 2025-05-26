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Россиянин поймал королевскую кобру на Бали

SHOT: на Бали россиянин спас своих детей от ядовитой королевской кобры
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Telegram-канал SHOT

Во время прогулки по двору дома на Бали россиянин с двумя детьми столкнулся с ядовитой королевской коброй. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мужчина заметил змею, придавил ее шваброй, схватил за голову и бросил в банку. По его словам, только когда кобра оказалась заперта, он задрожал всем телом.

«Капюшон раздула. Все забрызгала ядом. Не дай Бог на такую наступить и это будет последняя встреча», — рассказал мужчина.

Королевская кобра обладает мощным ядом, который парализует дыхательную и сердечную системы. По данным SHOT, местная служба отлова отвезет змею в джунгли.

В конце апреля в Таиланде женщина по имени Супин Ванпхен руками поймала напавшую на нее кобру и приехала с ней в больницу. Она неожиданно столкнулась с огромной королевской коброй длиной около 3–4 метров, когда собирала грибы с родственниками. Рептилия мгновенно атаковала ее, а женщина начала отбиваться от змеи ногами. После нескольких ударов ей удалось прижать кобру к земле и схватить, но в последний момент та успела нанести глубокий укус в левую ногу тайки.

Ранее житель Южной Африки нашел капскую кобру под подушкой в своей кровати.

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