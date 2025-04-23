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В Таиланде женщина руками поймала напавшую на нее кобру и приехала с ней в больницу

Workpointnews: тайка поймала напавшую на нее кобру и привезла ее в больницу
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В Таиланде женщина руками поймала напавшую на нее кобру и приехала с ней в больницу, пишет Workpointnews.

Женщина по имени Супин Ванпхен неожиданно столкнулась с огромной королевской коброй длиной около 3-4 метров, когда собирала грибы с родственниками. Рептилия мгновенно атаковала ее, а женщина начала отбиваться от змеи ногами. После нескольких ударов ей удалось прижать кобру к земле и схватить, но в последний момент та успела нанести глубокий укус в левую ногу тайке.

Родственники помогли добить змею и немедленно организовали транспортировку пострадавшей в больницу прямо с коброй. Дорога заняла два с половиной часа, но благодаря оперативным действиям родных Супин успела получить жизненно важную дозу противоядия. Врачи зафиксировали обширные раны на колене и голени, но состояние женщины стабилизировали.

Сама Супин считает, что выжила благодаря хладнокровию и решительным действиям. Она туго перевязала укушенную ногу, чтобы замедлить распространение яда, и до последнего боролась за жизнь.

«В тот момент я думала только о своих детях и понимала - если не сражаться, шансов не будет», — вспоминает Ванпхен.

Важную роль сыграло и то, что родные привезли змею в больницу, что помогло врачам быстро подобрать правильное противоядие.

Ранее житель Южной Африки нашел капскую кобру под подушкой в своей кровати.

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