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Житель Южной Африки нашел капскую кобру под подушкой в своей кровати

UPI: в ЮАР мужчина нашел под своей подушкой капскую кобру

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Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Житель Южной Африки нашел капскую кобру под подушкой в своей кровати, пишет UPI. Эта змея считается одной из самых ядовитых в мире.

Профессиональный специалист по борьбе с рептилиями Эмиль Россоу был вызван для извлечения крайне ядовитой капской кобры, найденной местным жителем под подушкой его кровати.

Компания Stellenbosch Snake Removals опубликовала в социальных сетях кадры, запечатлевшее работу змеелова.

«Не то, что хотелось бы видеть в своей постели», — пошутил мужчина на камеру.

По данным Африканского института по изучению укусов змей, капская кобра считается «несомненно самой опасной из кобр». Эксперты предупреждают местных жителей быть осторожными, особенно вблизи своих домов, и при обнаружении змей незамедлительно вызывать профессионалов.

Ранее в Австралии женщина, находясь за рулем автомобиля, обнаружила на своей ноге ядовитую змею.

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