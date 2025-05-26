На видео попало, как лесовоз опрокинулся на детей в Хабаровском крае

В Хабаровском крае лесовоз опрокинулся на детей у дороги и попал на видео

В Хабаровском крае лесовоз сбил мальчика, который шел по краю дороги, а затем опрокинулся еще на двух детей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Хабаровского края».

Авария произошла в селе Георгиевка района имени Лазо в 19:40 по местному времени (12:40 мск). Водитель лесовоза Mercedes-Benz Actros заметил мальчика у края дороги и начал тормозить, но избежать наезда не получилось. Несовершеннолетнему пешеходу 2015 года рождения выжить не удалось. Затем лесовоз опрокинулся еще на двух детей — девочку 2015 года рождения и мальчика 2013-го. Они госпитализированы с тяжелыми травмами. Их планируется доставить на лечение в Хабаровск.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что груженый лесовоз опрокинулся в правый кювет.

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