Два беспилотника сбили в Туле

Mash: в Привокзальном районе Тулы сбили два украинских беспилотника

Два украинских беспилотника сбили в Привокзальном районе Тулы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

«Два всушных дрона сбили над Тулой. Взрывы прозвучали около 15:35 и в 15:40 в Привокзальном районе», — пишет канал.

По информации Mash, первые взрывы были слышны в районе 15:30. В результате атак дронов у жителей возникли проблемы с мобильной связью.

Днем министерство обороны России сообщило, что в период с 12:30 до 14:00 мск дежурные средства ПВО сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В ведомстве уточнили, что четыре БПЛА уничтожены над территорией Курской области и три БПЛА – в Тульской области.

С вечера 25 мая дежурные системы ПВО перехватили 96 украинских БПЛА. После взрывов в Алексине и некоторых районах Тулы отключилось электричество, а в Ивановской области ВСУ пытались атаковать Дмитриевский химический завод.

Ранее появилось видео с беспилотником ВСУ в небе в Подмосковье.