В Ставрополье произошел пожар в торговом центре

В торговом центре города Зеленокумска в Ставропольском крае произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

По ее данным, горит подсобное помещение здания по улице Мира. Сотрудники ведомства уточняют площадь возгорания.

К тушению пожара привлечены 14 специалистов и шесть единиц техники.

25 мая пожар произошел в торговом центре «Пионер» в подмосковном Королеве. По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за неисправности или перегрузки электропроводки. Управление Следственного комитета РФ по Московской области возбудило уголовное дело.

До этого в Ахтубинском районе Астраханской области произошел пожар на территории птицефабрики «Владимирская». Огонь охватил двухэтажное здание, где находился инкубатор, и распространился на площади 2 тыс. квадратных метров. Как рассказали в МЧС РФ, из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. Никто из людей не пострадал, но при этом не удалось спасти порядка 166 тысяч кур.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.