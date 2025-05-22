В одном из регионов РФ семьям бойцов СВО массово отказали в выплатах

В Тюмени семьям 15 участников спецоперации отказали в выплатах. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

По информации издания, решить проблему помогло вмешательство органов прокуратуры.

«Предусмотренные единовременные выплаты получили 15 граждан на общую сумму почти 20 миллионов рублей», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что одно из обращений направила несовершеннолетняя дочь военного. Ей отказали в выплате, так как не смогли установить факт ее проживания в Тюменской области. Девочка смогла получить в выплату в 1,5 млн рублей после того, как прокурор собрал необходимые документы и подтвердил, что девочка проживает на территории региона.

До этого в Липецке 18-летняя школьница повелась на уловки мошенников и передала им сбережения семьи — более трех миллионов рублей, включая выплату, которую ее отец получил за ранение. Правоохранители задержали 20-летнего местного жителя, который участвовал в схеме аферистов.

Ранее в Волгограде чиновники незаконно отказали в пенсии матери участника СВО.