«У нас все дети благородные»: в Госдуме против идеи возрождения института женского воспитания

Благородство нужно взращивать в семье и социальных институтах, не разделяя детей и не придумывая специальных учебных заведений. Так в разговоре с «Газетой.Ru» председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина оценила идею возродить институт благородных девиц.

«Если будут благородные девицы, то это означает, что те, кто в этом институте не учится, будут девицами неблагородными. Поэтому, если в дворянском обществе благородными считались дети, родители которых дворяне, то у нас все дети благородные, и девочки тоже все благородные, поэтому я против деления наших детей. Мне кажется, что это устаревший подход. Мы всех должны воспитывать благородству, начиная с детского сада, независимо от того, в какой семье родился ребенок. Мы уже ушли от сословий», — сказала депутат.

По ее словам, это благородство необходимо прививать, начиная с детского сада, и независимо от материального положения родителей.

«В социальном государстве стартовые возможности должны быть равные у всех, повторяю, и благородство воспитывать надо в семье, в школе, в детском саду, в университете», — подчеркнула Останина.

В воспитании благородства должно быть задействовано все общественное пространство, средства массовой информации и социальные сети, считает депутат.

До этого президент Российской муниципальной академии Александр Айгистов предложил возродить институт благородных девиц. По его словам, государство могло бы создать «федеральную систему воспитания женщин».

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