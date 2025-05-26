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В России предложили возродить институт благородных девиц

Член ОП Айгистов предложил возродить в России институт благородных девиц
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Karl Bulla/ Wikimedia Commons

Президент Российской муниципальной академии (РМА) и член Общественной палаты (ОП) Александр Айгистов предложил возродить в стране институт благородных девиц. Об этом сообщает ТАСС.

По словам члена ОП, в России уже сейчас существуют организации, работающие над системой воспитания девочек, которая будет сочетать гармоничное развитие, а также духовные и семейные ценности.

Также Айгистов предложил передать здание Смольного института благородных девиц Санкт-Петербурга, где сегодня расположена городская администрация, в распоряжение организации, которая может быть сформирована в будущем.

До этого депутат Госдумы Нина Останина заявила, что современные молодежные движения в России пока не состоялись, но в стране по-прежнему есть стремление возродить пионерскую организацию.

Депутат подчеркнула, что по-настоящему вовлечение в современные организации, подобные пионерской, произойдет только тогда, когда каждый ребенок ощутит к ним свою причастность.

Ранее в России предложили возродить идею аукционов для «красивых» автономеров.

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