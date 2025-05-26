Москвичам рассказали, почему в центре города и на окраине разная температура

Температура в центре столицы может быть выше, чем в спальных районах и на окраинах, из-за высокой плотности застройки зданий. Об этом «Газете.Ru» рассказал Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС.

«В центре всегда температура выше, потому что он более урбанизирован, более насыщен металлом, бетоном, высотными зданиями. Все это очень теплоёмкий состав», — сказал метеоролог.

По его словам, ночью в центре всегда теплее, чем на окраинах. Разница при малооблачной погоде иногда бывает и до 10 градусов, в особенности в зимний период, отметил Тишковец.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жаркая погода с температурой до +30°C днем и до +20°C ночью сохранится в Москве до конца рабочей недели. Чуть прохладней станет днем 27 мая, когда воздух прогреется только до +27°C. Ночные температуры до пятницы останутся в пределах +13°C — +18°C, а в центре города — до +20°C.

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